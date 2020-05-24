Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии

В то время, когда совершенно весь мир делает все возможное, чтобы справиться с достаточно серьезным экономическим кризисом, самые богатые на планете люди и дальше продолжают зарабатывать огромные суммы денег. Только за последние пару месяцев ими было заработано свыше 255 миллиардов долларов и это тогда, когда большинство обычных граждан остались без работы и не имеют понятия где взять средства на самое необходимое, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Больше всего удалось заработать Марку Цукербергу. Он за время пандемии увеличил свой капитал больше, чем на 31 миллиард долларов. Сегодня в его распоряжении имущество, которое было оценено на 86,5 миллиардов долларов. Такую огромную сумму ему принесла популярная социальная сеть Fаcebook, стоимость акций которой резко увеличились с наступлением пандемии коронавируса. Их цена увеличилась примерно на 60%. За счет этого Цукенбергу удалось подняться в списке самых богатых людей планеты с седьмого аж на четвертое место. Неплохо заработали и другие миллиардеры, если учитывать те результаты, которые были предоставлены Forbes.Второе место по количеству заработанных во время пандемии денег находится Джефф Безос, который является не только основателем, но и генеральным директором Amazon. Акции онлайн-ретейлера, которые принадлежат ему, продолжают расти в цене с невероятной скоростью и уже побили все возможные рекорды. Причиной этого является то, что обычные магазины из-за введения карантина были закрыты, а людям все равно нужно где-то делать покупки. Его состояние за время пандемии увеличилось практически на 30 миллиардов долларов и сегодня составляет практически 147 миллиардов.В принципе, и другие миллиардеры, которые вошли в десятку самых богатых людей нашей планеты, смогли увеличить состояние в то время, как другие остались без средств к существованию. Но все остальные заработали в среднем по 10-15 миллиардов, в отличие от первых двух лидеров. И наверняка, это далеко не предел и к концу пандемии и выходу с экономического кризиса, эти суммы успеют увеличиться еще в несколько раз.