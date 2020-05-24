Самые богатые люди мира стали еще богаче во время пандемии

В то время, когда совершенно весь мир делает все возможное, чтобы справиться с достаточно серьезным экономическим кризисом, самые богатые на планете люди и дальше продолжают зарабатывать огромные суммы денег. Только за последние пару месяцев ими было заработано свыше 255 миллиардов долларов и это тогда, когда большинство обычных граждан остались без работы и не имеют понятия где взять средства на самое необходимое, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Больше всего удалось заработать Марку Цукербергу. Он за время пандемии увеличил свой капитал больше, чем на 31 миллиард долларов. Сегодня в его распоряжении имущество, которое было оценено на 86,5 миллиардов долларов. Такую огромную сумму ему принесла популярная социальная сеть Fаcebook, стоимость акций которой резко увеличились с наступлением пандемии коронавируса. Их цена увеличилась примерно на 60%. За счет этого Цукенбергу удалось подняться в списке самых богатых людей планеты с седьмого аж на четвертое место. Неплохо заработали и другие миллиардеры, если учитывать те результаты, которые были предоставлены Forbes. Второе место по количеству заработанных во время пандемии денег находится Джефф Безос, который является не только основателем, но и генеральным директором Amazon. Акции онлайн-ретейлера, которые принадлежат ему, продолжают расти в цене с невероятной скоростью и уже побили все возможные рекорды. Причиной этого является то, что обычные магазины из-за введения карантина были закрыты, а людям все равно нужно где-то делать покупки. Его состояние за время пандемии увеличилось практически на 30 миллиардов долларов и сегодня составляет практически 147 миллиардов. В принципе, и другие миллиардеры, которые вошли в десятку самых богатых людей нашей планеты, смогли увеличить состояние в то время, как другие остались без средств к существованию. Но все остальные заработали в среднем по 10-15 миллиардов, в отличие от первых двух лидеров. И наверняка, это далеко не предел и к концу пандемии и выходу с экономического кризиса, эти суммы успеют увеличиться еще в несколько раз.