Зараженная мышьяком вода угрожает больше 200 млн человек во всем мире

Ученым удалось составить глобальную карту путем использования не только климатических и экологических, но еще и геологических данных. На карте указываются те места, где количество мышьяка в подземных водах может содержаться огромное количество. Такая вода является прямой угрозой питьевой воде и ее качеству, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Стоит отметить тот факт, что максимально допустимое количество мышьяка в подземных водах не должно превышать отметку в 10 микрограммов на один литр. При этом мышьяк в разном количестве находится не только в горных породах, но и в некоторых видах почвы. Он может навредить людям в то время, когда происходит его вымывание в грунтовые воды. Подобное происходит в результате самых разных химических процессов. Раньше специалистам удалось обнаружить огромное количество тех точек, которые были слишком сильно загрязнены мышьяком. Больше всего его нашли в подземных водах на территории Вьетнама, Бангладеш и Аргентины. Но тогда не было результатов по количеству мышьяка в грунтовых водах в некоторых других регионах. Эколог Йоэль Подгорски и его коллега гидролог Майкл Берг, которые работают в Швейцарском федеральном институте водных наук и технологий вместе приняли решение создать специальную карту. Для ее создания использовались самые разные факторы окружающей среды, в число которых вошли возраст почвы и рН, количество осадков, их температура и прочее. В результате удалось собрать данные из практически 80 разных исследований. После этого была применена специальная техника машинного обучения, которая получила название метод random forest. Именно с ее помощью были созданы прогнозы наличия мышьяка в одном квадратном километре с учетом всех полученных данных. Для создания окончательной глобальной карты результаты были усреднены до 10 тысяч. Стоит отметить, что мышьяк – это очень опасное вещество. При длительном влиянии на человеческий организм, он может становиться причиной развития рака кожи, а также самых разных заболеваний сердца.