В Барнауле полицейское авто превратилось груду металла после ночной погони мотоциклистом

Автомобиль после аварии

22 мая ночью жители Барнаула стали свидетелями того, как сотрудники полиции преследовали мотоциклиста-нарушителя ПДД. Как сообщили очевидцы событий в группе Barnaul22 «ВКонтакте», погоня закончилась тем, что полицейские не справились с управлением, и служебное авто врезалось в ограждение, после чего перевернулось. Машина получила серьезные повреждения кузова, сами правоохранители остались целы.

По словам горожан, автомобиль ДПС догонял мотоциклиста, и на перекресте проспекта Комсомольского и улицы Союза Республик его занесло. В итоге новая Skoda ДПС теперь, очевидно, пойдет на списание. Сотрудники полиции в ходе ДТП не пострадали.

Как сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту ДТП со служебной машиной начальник главка, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян назначил проверку. По предварительным данным, ДТП произошло, когда сотрудники ДПС предпринимали меры по пресечению нарушений ПДД со стороны водителя мотоцикла, который превышал скоростной режим и выезжал на встречную полосу. В рамках проверки будут установлены все причины и обстоятельства, приняты решения в соответствии с действующим законодательством.