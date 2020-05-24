Китай заявил о готовности отстаивать итоги Второй мировой войны вместе с РФ

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Petar Kujundzic/Reuters

Китай готов вместе с Россией отстаивать итоги Второй Мировой войны, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД КНР Ван И.

«Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений», — сказал министр.

Ранее Россия заявила, что некоторые страны пытаются пересмотреть итоги Второй Мировой войны и переписать историю для своей выгоды.

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