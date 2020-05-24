В магнитном поле Земли обнаружена аномальная брешь

Европейское космическое агентство сообщает, что благодаря снимкам орбитальных спутников эксперты сумели обнаружить огромную брешь в магнитном поле Земли. Данное наблюдение весьма тревожное, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.За последние несколько столетий магнитное поле не только ослабело на 9%, но и начало «рассыпаться». В нем образовалась область, ослабление в которой гораздо сильнее. Ученые назвали брешь «Южноатлантической аномалией», которая тянется от Чили до Зимбабве.Магнитное поле образуется за счет расплавленного железа, которое находится на глубине три тысячи километров. Оно вращается вокруг твёрдого ядра, колебания создают невидимое защитное поле, проходящее через север и юг. Невидимая сила окружает всю планету и сходится на полюсах. Магнитосфера Земли – важная составляющая, которая является щитом для всего живого. «Защитная оболочка» уберегает нас от опасных космических излучений, останавливает солнечный ветер и космические лучи. Более того, магнитное поле для некоторых животных жизненно необходимо для ориентации в пространстве, например, птицам во время миграции.Юрген Мацка, работающий в Немецком исследовательском центре наук о Земле, отметил, что брешь образовалась в прошлом десятилетии и разрастается. Главная задача ученых в данный момент – изучить процессы в глубинах Земли, которые приводят к ослаблению магнитосферы. Возможно, ослабление связано с изменением северного полюса и южного. Смещение полюсов, согласно выводам ученых, происходит раз в 200-300 тыс. лет.Последнее смещение полюсов происходило 780 тыс. лет назад, поэтому очередные изменения должны уже произойти. Ожидается снижение мощности магнитного поля на 90%. Сложно сказать, как процессы повлияют на людей и животных, поскольку за современную историю человечество ни с чем подобным не сталкивалось.