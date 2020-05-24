Жители Татарстана вернутся из США вывозным рейсом Нью-Йорк – Москва

Более 370 россиян вернутся из США на родину вывозным рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Москву и Уфу. Как отмечается на сайте аэропорта им. Кеннеди, рейс SU103 самолета Boeing 777−300 прибудет в аэропорт Шереметьево в 12:09 мск.

Посол России в США Анатолий Антонов на своей странице в «Фейсбуке» рассказал, что на рейс зарегистрировались 379 россиян, пожелавших вернуться на родину, из 30 субъектов.

«Домой возвращаются 12 школьников и 21 студент. Мы находимся в тесном контакте с их родителями и руководством принимающих регионов, в первую очередь с администрацией Санкт-Петербурга. Среди ребят 13 жителей этого города, которые проходили обучение в США в рамках совместной образовательной программы Санкт-Петербургского государственного университета и Бард-колледжа», — рассказал он.

«Школьники и студенты в приоритетном порядке включаются посольством в списки на вылет, поскольку являются наиболее уязвимой категорией граждан, — отметил Антонов и добавил. — Сотрудники консульского отдела постоянно были на связи с ребятами, оперативно решали возникающие вопросы».

В телеграм-канале «Госуслуги: США — РФ» отмечалось, что на рейс смогут зарегистрироваться граждане России, проживающие в Москве, Московской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Оренбургской, Челябинской, Свердловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской областях, Республике Мордовия, Республике Башкортостан, Пермском крае, Удмуртской Республике, Республике Татарстан.

В телеграм-канале приведено сообщение оперштаба РТ, в котором указывается, что прибывших из США татарстанцев перевезут из Уфы в Казань комфортабельным автобусом, им предоставят воду и сухой паек. В дороге будут предусмотрены краткосрочные остановки. По прибытии в Казань татарстанцев отправят в обсерватор, организованный в санатории «Регина».