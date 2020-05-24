В Воронеже у двух чиновников выявили коронавирус

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В Воронеже новая коронавирусная инфекция была подтверждена у заместителя главы городской администрации Людмилы Бородиной и руководителя городского управления физической культуры и спорта Александра Бахтина. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу мэрии города.

По словам главы администрации Воронежа Вадима Кстенина, в последние дни анализы на COVID-19 сдали все сотрудники, с которыми у них был контакт.

«Взято 113 тестов, коронавирусной инфекции не выявлено ни у кого», — рассказал Кстенин.

Всего в Воронежскй области выявлено 1419 случаев коронавируса нового типа, 918 человек вылечились, 16 пациентов скончались.

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