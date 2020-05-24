Кинжал для Европы: советник Трампа рассказал про Калининград

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Калининградская область является кинжалом в сердце Западной Европы — заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Он указал, что Россия разместила огромное количество ракет и вооружения в Калининграде, и это угрожает всем европейским союзникам Вашингтона. Также чиновник обвинил Москву в запрете для США полетов над Калининградом.

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Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен заявил в интервью немецкому изданию Bild, что Договор по открытому небу со стороны России был «Договором по закрытому небу» — тем самым он объяснил выход Вашингтона из соглашения.

Он обвинил Москву в систематическом нарушении договора, которое якобы заключалось в отказе самолетам союзников пролетать над определенными местами на территории России.

«Русские разместили огромное количество ракет и вооружения в Калининграде, это угрожает всем нашим европейским союзникам и Балтике. К сожалению, нам не разрешили пролететь над Калининградом. Калининградская область является кинжалом в сердце Западной Европы», — указал американский чиновник.

Впрочем, сотрудник администрации президента США заверил, что Америка обладает техническими средствами, которые позволяют наблюдать за тем, что происходит в Калининградской области.

«Калининградская область должна быть местом большой торговли, туризма, социального взаимодействия между Россией и Западной Европой, учитывая ее географическое положение. К сожалению, Россия превратила ее в закрытую военную базу, изобилующую высокотехнологичным оружием и ракетами. Вся ситуация в Калининграде — упущенная возможность для России и Европы, и это действительно позор», — выразил уверенность советник главы Белого дома.

При этом О’Брайен указал, что США не будут снова присоединяться к выполнению условий ДОН, пока российские власти не разрешат американским представителям пролеты над Калининградом, границей РФ с Грузией и местами военных учений Вооруженных сил России.

«Я не думаю, что это новая холодная война. Мы видим большой потенциал для сотрудничества России и США. Мы будем работать над новым договором СНВ», — уточнил представитель США.

Оправдания Вашингтона по поводу выхода из Договора по открытому небу неубедительны и нелогичны, приводит РИА «Новости» слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, данные, полученные с помощью откалиброванной нужным образом аппаратуры в ходе эпизодических пролетов над чьей-либо территорией, нельзя использовать для целеуказания.

Дипломат также напомнил, что все полеты выполняются в присутствии представителей наблюдаемой страны.

«Это просто смешно», — так представитель МИД РФ прокомментировал заявления американской стороны, напомнив, что самолеты США в России «много лет летали не над пляжами и парками».

Выход США из ДОН раскритиковали также и высшие должностные лица в самой Америке. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в подрыве авторитета страны.

Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден также заявил о несогласии с решением Трампа выйти из ДОН.

«Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», — заявил политик.

По его словам, американский лидер упорствует, «претворяя в жизнь недальновидную политику», которая может подорвать глобальное лидерство США.

Подписанный в 1992 году бессрочный Договор по открытому небу установил режим невооруженных наблюдательных полетов над территориями подписавших его государств. Он определяет, в частности, квоты для наблюдательных полетов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.

В сентябре прошлого года издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае «агрессии» со стороны России.

Ранее старший научный сотрудник американского Джеймстаунского фонда доктор Ричард Хукер спрогнозировал вероятный ход развития военных действий при потенциальном конфликте между Россией и странами НАТО в Прибалтике. По его мнению, такая ситуация приведет к потере Россией Калининградской области.

Публикации в иностранных СМИ о возможном конфликте в Прибалтике и «захвате» Калининградской области странами НАТО имеют своих бенефициаров — военно-промышленный комплекс блока НАТО. Такое мнение высказал губернатор региона Антон Алиханов.

«Власти сопредельных государств мечтают, что у них разместят военные контингенты, потому что это деньги. Если по-честному, то размещение инфраструктуры оборонительного рода в Калининграде происходит в ответ на размещение наступательных вооружений в странах Прибалтики, в Польше, еще где-то. Мы находимся в режиме реакции, а не агрессии», — заявил глава региона.

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