Вспышку коронавируса в хуторах Волгоградской области могла вызвать поездка в Дагестан

У десятков жителей подозревают COVID-19.

Тревожная ситуация с COVID-19 сложилась в двух хуторах Волгоградской области – Сазонов и Дорофеев Котельниковского района. Возможной причиной вспышки коронавирусной инфекции считается поездка жителей в Республику Дагестан — регион с тяжелой эпидемиологической ситуацией. С пятницы оба хутора находятся на карантине, они закрыты на въезд и выезд.

Наличие вируса подозревают у более чем половины жителей хуторов. Население хутора Сазонов составляет 75 человек, хутора Дорофеев – 219. В основном живут там выходцы из Дагестана. «Блокнот Волгоград» сообщает, что жители выезжали в Дагестан, предположительно, на похороны. После этого начались жалобы на симптомы респираторного заболевания, но за помощью жители к врачам все это время не обращались.

Первыми в котельниковскую ЦРБ 15 мая поступили двое селян. Затем 17 мая еще 10 жителей сами доехали до Волгодонска — им сделали компьютерную томографию, обнаружив характерные изменения в легких.

Затем 18 мая жители хутора Сазонов позвонили в котельниковскую ЦРБ и к ним выехали две медицинские бригады. Симптомы респираторного заболевания выявили почти у всех, у 30 человек взяли анализы на коронавирус.

Дополнительно сюда же выезжала третья бригада медиков из котельниковской ЦРБ, в том числе врач-инфекционист, эпидемиолог, заместитель главного врача.

На 22 мая анализы взяли у 70 жителей хутора Сазонов и 170 жителей в хуторе Дорофеев. Сейчас в котельниковской ЦРБ развернуто 50 инфекционных коек и 6 реанимационных коек с аппаратами ИВЛ.

На это момент эти два хутора Волгоградской области с пятницы закрыты на въезд и выезд из-за вспышки заболеваемости коронавирусом COVID-19.

По состоянию на 24 мая в Волгоградской области числится 2207 заболевших, 698 выздоровевших и 15 умерших с диагнозом коронавирус. Заболевание в активной стадии проходит у 1494 пациентов.

В Дагестане на 24 мая зарегистрировано 4095 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+113 человек за сутки), 3267 человек выздоровело, 84 человека (по официальным данным) умерло с подтверждённым коронавирусом, проведено 45868 обследований – 4438 человек в настоящее время находятся на изоляции.

Ранее стало известно, что в Дагестане резко возросла смертность от внебольничной пневмонии.

В апреле, когда в стране началось масштабное распространение коронавирусной инфекции, рост заболеваемости пневмонией в республике составил более 33%, если сравнивать с тем же месяцем прошлого года.

Житель Дагестана рассказал «Блокноту» о ситуации с COVID-19 в республике. По его словам, заболевшие коронавирусом не получают необходимых лекарств, а вместо проверенных схем в регионе собираются тестировать препараты, лишь предварительно показавшие эффективность, что вызывает недоумение и возмущение граждан. «Дагестан имеет право получать препараты по одобренным схемам, а испытания должны проводиться на добровольцах,» — комментируют жители республики/

Ситуация дошла до предела, и 18 мая Путин провел специальное совещание с руководством и общественностью Дагестана. Президент обратился к жителям республики с призывом проявить сплоченность, ответственность, выполнять все рекомендации врачей, чтобы как можно быстрее преодолеть угрозу и сберечь главное – жизни людей.