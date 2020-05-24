В НАСА рассказали, сможет ли солнечный минимум вызвать новый Ледниковый период

Каждые 11 лет активность Солнца кардинально меняется: светило то наращивает её, то будто засыпает. В настоящее время Солнце находится в глубокой фазе солнечного минимума, так как на нем нет ни единого пятна. В НАСА рассказали, повлияет ли настоящее состояние звезды на климат нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Согласно выводам специалистов, никаких изменений на Земле не случится. Несмотря на пониженную активность светила, Ледникового периода ждать не стоит, так как температура на планете зависит от глобального потепления.Ученые давно выяснили, что каждые 11 лет активность Солнца существенно меняется. Тогда они предположили, что это может как-то сказываться на климате. Однако несмотря на незначительное похолодание в 1650 и 1715 годах вследствие солнечного минимума, специалисты так и не смогли доказать, действительно ли пониженная активность на светиле влияет на Землю. В НАСА уверены, что только человеческая деятельность определяет климат Земли. Малый ледниковый период на нашей планете совпал с Большим солнечным минимумом. На самом же деле климат зависит от водных течений, вулканической активности, деятельности людей и многих других факторов.Некоторые полагают, что Большой солнечный минимум произойдет в следующем десятилетии. Ученые уверены, что в случае такого расклада глобальное потепление компенсировалось бы только на несколько лет. Существенно ничего бы не изменилось. Наша планета активно нагревается с начала прошлого века. Эксперты соглашаются, что сегодня на климат в большей мере влияет именно человек.Таким образом, никакие солнечные процессы не остановят глобальное потепление, которое длится уже полтора столетия.