Алтайские следователи начали проверку факту загадочной смерти молодого врача Кытмановской ЦРБ

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку по факту смерти молодого врача из Кытмановской ЦРБ, тело которого было обнаружено в стенах больницы. Об этом корреспонденту ИА «Банкфакс» рассказали в пресс-службе ведомства, подчеркнув, что в муниципалитете нет выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

О самом факте смерти сообщается на сайте регионального Минздрава. Коллеги выражают соболезнования родным и близким скончавшегося анестезиолога-реаниматолога Михаила Зубарева. Ему был всего 31 год. В КГБУЗ «Кытмановская ЦРБ» в должности врача анестезиолога-реаниматолога он работал с 2014 года, сразу после окончания университета. В тексте, опубликованном на сайте Минздрава, не указаны обстоятельства гибели специалиста, однако по имеющейся информации, его тело было обнаружено в ординаторской без каких-либо видимых следов насильственной смерти.

В пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю «Банкфаксу» подтвердили, что следователи уже ведут проверку. В ее рамках уже были назначены судебно-медицинские экспертизы. Только по их результатам можно будет сказать, с чем связана смерть молодого врача.

Напомним, в начале июня 2019 года Министерство здравоохранения Алтайского края инициировало проведение внутренней проверки в «Городской больнице им. Л. Я. Литвиненко Новоалтайска» в связи с гибелью одного из сотрудников прямо на рабочем месте. Речь шла о 28-летнем Алексее Тюнине, который также работал там анестезиологом-реаниматологом. Инсайдеры сообщали, что скоропостижная смерть Тюнина наступила, когда он находился на дежурстве в хирургическом отделении горбольницы Новоалтайска. По сведениям источника, у молодого врача отказало сердце. У него осталась жена и маленький ребенок. Тогда же источники утверждали, будто молодой человек не выдержал свалившейся на него нагрузки на работе. Как позже показала экспертиза, причиной смерти оказалось не переутомление из-за большого количества рабочих смен, как предполагали его коллеги из сферы здравоохранения, а отравление алкоголем и медикаментами.