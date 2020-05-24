В МИДе заявили, что США не намеревались обсуждать претензии по ДОН

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в…

РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала заявления американской стороны в вопросе выхода из Договора по открытому небу (ДОН). Соответствующее заявление она сделала в эфире телеканала НТВ.

Она отметила, что Вашингтон не намеревался обсуждать с Москвой предъявленные после выхода из ДОН претензии по реализации соглашения.

По ее мнению, США каждые полгода «придумывали новые и новые объяснения», которые в свою очередь подготавливали общественное мнение к конечным действиям.

Представитель МИД добавила, что прозвучавшие в адрес России обвинения являются примером «предлога для оправдания собственных действий» со стороны американского правительства.

«Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — подчеркнула Захарова.

Она также выразила мнение, что Белый дом «взял курс» на снятие обязательств, которые, по мнению американской стороны, «связывали им руки».

Ранее США заявили, что 22 мая официально уведомят участников Договора по открытому небу о своем выходе. Причиной выхода названо то, что якобы Россия не соблюдает условия договора. При этом американский президент Дональд Трамп не исключил, что решение может измениться, если Москва начнет следовать документу. Москва опровергла обвинения Вашингтона в нарушении договора.

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