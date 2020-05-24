Врач: российский препарат будет справляться с коронавирусом за неделю

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Xinhua/Global Look Press

Лечение новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» будет занимать не более недели, заявил главный уролог Минздрава РФ, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам врача, схема лечения инфекции «Арепливиром» уже разработана. Результаты доклинических испытаний препарата на разных моделях животных показали, что он способен уничтожать коронавирус нового типа за 5-6 дней.

По последней информации, в России выявлено 335 882 случая новой коронавирусной инфекции, из них 3388 — с летальным исходом. Выздоровели 107 936 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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