Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 травня

У Волинській області за останню добу зареєстрували 12 нових випадків захворювання на COVID-19.

Найбільше нових хворих у Луцьку та Ковелі. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Волинської ОДА.

Так, у містах Луцьк та Ковель зафіксували по 3 нові випадки захворювання. У Ківерцівський район, Луцькому, Турійському, Іваничівському, Володимир-Волинському районах та у Нововолинську — по одному хворомоу.

Загалом станом на 09:30 год. 24 травня в області зареєстрували 771 випадок COVID-19, що підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 182 особи. 22 випадки хвороби завершився летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 155 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Луцький район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;

• м.Ковель – 143 випадки, в тому числі 4 летальних;

• Ковельський район – 7 випадків;

• Ківерцівський район – 121 випадок, в т.ч. 2 летальних;

• м. Нововолинськ – 69 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Іваничівський район – 14 випадків;

• Старовижівський район – 47 випадків, в т.ч. 1 летальний;

• Маневицький район – 43 випадки, в тому числі 2 летальних;

• Горохівський район – 35 випадків;

• Володимир-Волинський район – 23 випадки, в т.ч. 1 летальний;

• Камінь-Каширський район – 16 випадків;

• Локачинський район – 11 випадків;

• Любомльський район – 8 випадків;

• Шацький район – 8 випадків;

• Рожищенський район – 7 випадків;

• Любешівський район – 4 випадки;

• Турійський район – 5 випадки;

• Ратнівський район – 1 випадок.

За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною лабораторією 5241 особу, в тому числі за останню добу – 188 осіб.