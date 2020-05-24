90 новых случаев COVID-19 выявлено в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 787. Выздоровели 1 907 пациентов (+82 за сутки), умерли 10 человек.

По информации оперштаба РТ, среди новых случаев 6 — завозные, 84 — контактные. 28 человек госпитализировано, 62 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма заболевания.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 38, Набережные Челны — 10, по 6 случаев — в Атнинском и Зеленодольском районах. 4 зараженных за сутки выявили в Нижнекамском районе, по 3 заболевших — в Дрожжановском, Елабужском и Буинском районах. По два новых случая выявили в Альметьевском, Балтасинском, Лениногорском и Пестречинском районах. По одному заболевшему нашли в Апастовском, Арском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Муслюмовском, Сармановском и Тюлячинском районах.

Второй день подряд нет новых случаев заражения среди детей до 18 лет. Двоим заболевшим от 18 до 30 лет, 32 пациентам — от 30 до 50 лет, 30 — от 50 до 60 лет. 18 зараженных нашли в возрастной группе от 60 до 70, 7 — От 70 до 80 лет. Одному заболевшему от 80 до 90 лет.

В России за прошедшие сутки выявлено 8 599 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране зарегистрирован 344 481 заболевший в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 113 299 (плюс 5 363 за сутки). За весь период в России от коронавируса скончался 3 541 человек.