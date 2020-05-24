ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА «Новости».

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что позитивная оценка работы российского лидера находится на отметке 61–63%.

Он также подчеркнул, что рейтинг доверия главе государства находится в диапазоне 67–68%.

Ранее Bloomberg опубликовал материал, в котором говорится о снижении рейтинга президента России до 27% в апреле.

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