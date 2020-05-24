В Раде предположили новую причину смерти депутата Давиденко

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Валерий Давиденко

antikor.com.ua

В Верховной раде Украины предположили иную версию смерти депутата из группы «Доверие» Валерия Давиденко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Так его коллега Сергей Шахов выразил недоверие относительно версии про самоубийство Давиденко.

Он подчеркнул, что депутат не имел склонностей к самоубийству, а наоборот был жизнерадостным, любил свою семью, а также относился ко всему с юмором.

Шахов предположил, что причиной смерти его коллеги могло стать убийство.

«Виделся с ним последний раз на заседании Рады, 20 марта. Он был, как и всегда, в хорошем настроении», — добавил депутат.

Тело 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы нашла уборщица в его офисе в Киеве. После этого женщина позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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