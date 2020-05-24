Трамп заявил об отсутствии у Байдена положительных качеств

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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что у его вероятного оппонента на грядущих выборах главы государства Джо Байдена отсутствуют какие-либо положительные качества. Об этом он сказал в эфире программы Full Measure News.

Так, ведущая программы попросила американского лидера указать только одно положительное качество Байдена. Трамп заявил на это, что не может ничего сказать по этому поводу. После этого журналист задала ему вопрос о слабых качествах Байдена.

Трамп отметил, что у его политического конкурента их много.

«Я могу говорить о его слабых качествах весь день», — сказал Трамп.

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