Оправдания смешны: Москва осудила выход США из «открытого неба»

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МИД РФ назвал оправдания Вашингтона по поводу выхода из Договора по открытому небу неубедительными и нелогичными. В ведомстве указали, что данные, полученные с помощью откалиброванной нужным образом аппаратуры в ходе эпизодических пролетов над чьей-либо территорией, нельзя использовать для целеуказания.

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Оправдания Вашингтона по поводу выхода из Договора по открытому небу неубедительны и нелогичны, приводит РИА «Новости» слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

По его словам, данные, полученные с помощью откалиброванной нужным образом аппаратуры в ходе эпизодических пролетов над чьей-либо территорией, нельзя использовать для целеуказания.

Дипломат также напомнил, что все полеты выполняются в присутствии представителей наблюдаемой страны.

«Это просто смешно», — так представитель МИД РФ прокомментировал заявления американской стороны, напомнив, что самолеты США в России «много лет летали не над пляжами и парками».

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп подтвердил решение выйти из ДОН. Также он заявил, что у Соединенных Штатов и России есть «хороший шанс» заключить новое соглашение.

«Думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией, но Россия не придерживалась договора», — сказал Трамп журналистам.

Вашингтон выйдет из соглашения, пока Москва не будет его соблюдать, добавил глава американского государства.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала заявления американской стороны в вопросе ДОН.

Дипломат отметила, что Вашингтон не намеревался обсуждать с Москвой предъявленные после выхода из ДОН претензии по реализации соглашения.

По ее мнению, США каждые полгода «придумывали новые и новые объяснения», которые в свою очередь подготавливали общественное мнение к конечным действиям.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что прозвучавшие в адрес России обвинения являются примером «предлога для оправдания собственных действий» со стороны американского правительства.

«Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли подтвердить и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — подчеркнула сотрудник министерства.

Захарова также выразила мнение, что Белый дом «взял курс» на снятие обязательств, которые, по мнению американской стороны, «связывали им руки».

Политику Трампа в отношении ДОН раскритиковали также и высшие должностные лица в самой Америке. Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Трампа в подрыве авторитета страны.

По ее мнению, выход Соединенных Штатов из соглашения якобы позволит России «продолжать свое плохое поведение без наблюдения и контроля». Притом решение Трампа «ослепит Америку и союзников», но даст надежду врагам. Пелоси считает, что авторитет страны из-за выхода из договора будет сильно подорван.

«Выход из ДОН без замены [договора] еще больше подрывает авторитет Америки в мировом сообществе», — указала американский политик.

Она призвала Трампа прекратить атаковать международные соглашения, которые обеспечивают безопасность США.

Бывший вице-президент и кандидат на пост президента США Джо Байден также заявил о несогласии с решением Трампа выйти из ДОН.

«Вместо того, чтобы разрывать договоры, которые обеспечивают нам и нашим союзникам больше безопасности, президент Трамп должен показывать здравый смысл при решении вопросов об обеспечении безопасности американцев», — заявил политик.

По его словам, американский лидер упорствует, «претворяя в жизнь недальновидную политику», которая может подорвать глобальное лидерство США.

Байден добавил, что во время пандемии коронавируса Соединенным Штатам следует «сотрудничать с союзниками» и «избегать дестабилизирующих действий».

Подписанный в 1992 году бессрочный Договор по открытому небу установил режим невооруженных наблюдательных полетов над территориями подписавших его государств. Он определяет, в частности, квоты для наблюдательных полетов, уведомление о пунктах въезда, технические детали и инспекцию аппаратуры наблюдения.

В самом соглашении указывается, что причиной его создание стало желание стран создания «большей открытости и транспарентности в их военной деятельности, а также упрочения безопасности через меры укрепления доверия и безопасности».

При этом, на борту самолета наблюдения запрещены сбор, обработка, ретрансляция или запись сигналов электромагнитных волн, и оборудования для таких операций на борту вообще быть не должно.

Максимальная дальность полета над Россией составляет 6,5 тыс км, над территорией США – 4,9 тыс км.

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