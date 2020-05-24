Ким Чен Ын впервые с 1 мая предстал перед публикой

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу по вопросам ядерного сдерживания, пишет РБК. До этого он в последний раз появлялся на публике 1 мая.

Лидер КНДР Ким Чен Ын.

kremlin.ru

Глава государства провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, что стало первым за три недели появлением лидера Северной Кореи на публике.

По итогам заседания Ким Чен Ын подписал семь документов, в том числе приказы о реорганизации структуры военного командования.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало материал о заседании в воскресенье. Дата проведения мероприятия не названа, но указано, что приказы, которые лидер КНДР подписал по итогам заседания, опубликованы 23 мая.

Публикация сопровождалась фотографией Ким Чен Ына.

North Korea’s Kim vows to further bolster nuclear war deterrence: KCNA https://t.co/81QrntsyG0 — Phil Stewart (@phildstewart) May 24, 2020

Северокорейского лидера «потеряли» в начале апреля, но 2 мая он появился на публике — перерезал ленту на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхоне. Потом политик снова пропал из виду.

Долгое отсутствие Ким Чен Ына в информационном поле стало основанием для того, чтобы высказывать предположения о его тяжелой болезни.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.