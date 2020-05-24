Барнаульский рекорд 71 случай COVID-19 выявили Алтайском крае

В Алтайском крае 24 мая зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперштаб региона в своем Telegram-канале, почти все они были выявлены среди жителей Барнаула.

По данным оперштаба, из 71 заразившегося 69 – жители Барнаула, еще по одному случаю было зафиксировано в Новоалтайске и Первомайском районе. Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. «Цифры во многом характеризующие уровень дисциплины и исполнения требований Роспотребнадзора. Кстати, на входах в магазинах со вчерашнего дня конкретно стали требовать ношение маски. Наверняка не во всех, но ситуация изменилась буквально за сутки», — оценил ситуацию правительственный канал «Ленина, 59».

Таким образом, общее число заболевших на сегодня составляет 1325 Тяжелых больных в госпиталях – 32 человека, из них 14 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Выздоровело за все время 636 человек, из них восемь за минувшие сутки. Обследовано 73 974 человека, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 5938 человек. Закончены наблюдение и самоизоляция у 17 607 человек.

Параллельно с этим ночью с 23 на 24 мая оперативный штаб Республики Алтай сообщил, что число зараженных в регионе составляет уже 102 человека. Из них семь инфицированных выявили только за 23 мая. По данным на утро 24 мая выздоровели и выписались из медучреждений 47 человек.