Повідомили, коли у селі на Волині відкриють нову амбулаторію

Роботи у Затурцівській амбулаторії виконали приблизно на 95%.

Про це повідомляє головний лікар Борис Ковальчук у групі Затурцівської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини. Повідомляє Район.Бізнес.

Лишилось встановити сантехніку (близько 15 умивальників в кабінетах і 4 унітази), а також електроточки – вимикачі, розетки, світильники. Підвести до приміщення інтернет. А також, завершальні «декоративні» штрихи.

Кошти виділили через обладміністрацію та перечислили підряднику. Роботи мають початися після 22 травня, тобто після послаблення карантину.

Цього тижня амбулаторія отримала медустаткування на 150 тисяч гривень з обласного бюджету. Це на додачу до того, що торік надійшло по програмі Світового банку. Це ще не все, що має бути за примірним табелем оснащення, але значна частина.

«Народний депутат обіцяв на 50 тисяч закупити апарат ЕКГ і пульсоксиметри. Сподіваємось, що слова не розійдуться з ділом. ОТГ зобов’язалася на суму свого співфінансування (понад 200 тисяч гривень) закупити офісні меблі для кабінетів. «Вузьким місцем» лишається оргтехніка: комп’ютери, принтери, сканери», – пише лікар.

Головний лікар, бухгалтер, інспектор з кадрів, медстатистик, реєстратура все ще не забезпечені ноутбуками.

«За досить реалістичними підрахунками символічну стрічку можна буде перерізати десь в другій половині червня, до другої річниці створення закладу, яка цього року співпаде з професійним святом – Днем медичного працівника», – додає Борис Ковальчук.