Мусульмане Татарстана отмечают Ураза-байрам без гает намаза, но с проповедью муфтия Камиля Самигуллина

Весь исламский мир отмечает сегодня Ураза-байрам или праздник разговения, который проходит в этом году в совершенно новом формате. При закрытых мечетях, без коллективных гает-намазов. Не стал исключением и Татарстан.

Хоть праздничный намаз и не совершался, но проповедь все же состоялась. Муфтий РТ Камиль Самигуллин в Галеевской мечети Казани рассказал праздничный вагаз, трансляция которого велась на телеканале»ТНВ", официальном сайте ДУМ РТ и на YouTube-канале «Хузур ТВ». Передача шла в прямом эфире, как отмечал ранее лидер Татарстанской умы, для него было важно, «чтобы это была не запись, а именно прямой эфир. Чтобы сохранилась какая-то сакральность, возможность в прямом эфире поздравить наших единоверцев».

Началась трансляция с чтения аятов Корана, которую совершил коран-хафиз Ильяс Сабиров. 31-летний знаток священной Книги является имамом мечети «Гусман» города Буинска. По окончании рецитации 23-ей суры «Аль Муминун»(«Верующие») на трибуну поднялся Камиль хазрат и начал свою проповедь с поздравительныхтелеграмм, которые пришли от президентов России Владимира Путина и Татарстана Рустама Минниханова.

После этого он процитировал стихотворение Тукая 1908 года, посвященное Ураза-байраму: «Бар күңеллелек бөтен дөньяда, бар бер ямь бүген.Нәрсәдән бу? — Мин беләм : бәйрәм бүген, бәйрәм бүген! («Весельем нынче полон мир, сияньем красок разных, Но отчего так? Знаю я: сегодня праздник, праздник!»), отметил, что еще в прошлом году мы отмечали ураза гаете в «тукаевской» обстановке, но пандемия на Рамадан-2020 внесла свои коррективы.

Тема COVID-19 прошлась через весь вагаз. Говоря о коронавирусе, Камиль хазрат призвал задуматься над такими высказываниями пророка Мухаммада, как

«Если мерзость (прелюбодеяние) и ростовщичество распространится среди какого-нибудь народа до такой степени, что они станут совершать этот грех открыто, то среди них распространится чума и болезни, которых не было среди тех, кто жил до них».

Самигуллин призвал задуматься, почему Создатель с помощью маленького микроба заставил нас 40 дней сидеть по домам, запечатал наши уста от сплетен масками, заставил мыть лицо, руки, ценить близких и так далее.

«Пришло время для перезагрузки, Рамадан явился для этого хорошим поводом, чтобы очистившись от грехов начать новую жизнь», — призвал духовный лидер

мусульман Татарстана.

В конце своей проповеди Самигуллин выразил надежду, что наши молитвы, которые возносились во время Рамадана избавят нас от пандемии. Завершилось наставление хадисом пророка Мухаммада: «О Аллах, поистине, Ты — Прощающий, Ты любишь прощать, так прости же меня!».