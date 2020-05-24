Новый выпуск «БесогонТВ» вызвал скандал между Михалковым и Познером

Оба мэтра обвиняли друг друга во лжи и лицемерии.

Российский режиссер Никита Михалков выпустил новую серию своей программы «БесогонтТВ». Но и этот выпуска, как и прошлый, где говорилось о том, что американский миллиардер Билл Гейтс намерен чипировать людей планеты, был снят с эфира телеканалом «Россия 24». Как раз последнем выпуске Михалков заявил, что именно из-за этой версии по чипизации по нему стали «стрелять из «либерального г***омета». Среди прочего в новом выпуске Михалков нелицеприятно высказался о главе Сбербанка Германе Грефе, телеведущем Владимире Познере и владельце газеты «Московский комсомолец» Павле Гусеве.

Однако больше всего режиссера задел комментарий известного телеведущего Владимира Познера. Тот даже личное письмо написал Михалкову, в котором отметил, что рад цензуре, которую испытал режиссер, потому что ранее от нее «никогда не страдал», так как относился к элите (советской, российской), но цензура полезна такому человеку. При этом мэтр журналистики просил не публиковать письмо. Этого Михалков простить Познеру не смог и, сделал письмо достоянием гласности. Он припомнил телеведущему, что тот сам был пропагандистом СССР, оправдывал вторжение Союза в Афганистан, намекая на двуличие и лицемерие. Также упомянул и о наличии у Познера гражданств трех государства. Режиссер вообще назвал Познера «старой кокоткой, которая хочет нравиться всем и всегда, проводя по три часа перед зеркалом».

«Господин Познер, Владимир Владимирович, на…на Вы меня тронули? Вот вы же написали мне письмо, в котором написали, что не поклонник открытых писем, и просили меня о том же. И вылезли со своим интервью», — заметил Михалков.

Как бы то ни было, Познер решил, что последнее слово должно остаться за ним и выложил в своей колонке собственный взгляд на конфликт с режиссером. И теперь уже телеведущий обнародовал личную переписку с Михалковым, особо подчеркнув, что не намерен обсуждать выпуск передачи «Бесогона», так как не хочет «опускаться на уровень, который считаю для себя недопустимым».