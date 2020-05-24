Диагноз Анастасии Заворотнюк впервые озвучили медики

На совещании по вопросам развития генетических технологий директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк.По его словам, в случае Заворотнюк речь идет о глиобластоме — злокачественной опухоли, которая стала часто поражать наших артистов. Биолог отметил, что пока осталась только звезда «Моей прекрасной няни», которая борется с заболеванием, а Институт пытается ей в этом помочь.»Ее родные передали нам клетки [опухоли], мы их размножили и уже подобрали вирусы, которые убивают эти клетки» — заявил ученый.

Как на сегодняшний день себя чувствует Заворотнюк: новости последних часовПоклонники актрисы облегченно вздохнули: во-первых, они убедились в том, что звезда жива и идет на поправку, ведь из-за полного отсутствия информации еще недавно ходили слухи, что Заворотнюк скончалась. А во-вторых, из первых уст узнали, что надежда на исцеление Анастасии есть. Родственники актрисы не дают комментариев о ее диагнозе и состоянии здоровья с августа прошлого года, когда появились первые сведения о том, что она страдает раком мозга. — Глиобластома довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры, и, к сожалению, с печальным итогом, — заявил Макаров. — Осталась только вот Анастасия Заворотнюк, которая борется с таким заболеванием. И мы тоже пытаемся принимать в этом участие.