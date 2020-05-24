«Авиган» на сегодняшний день нельзя приобрести в аптеках России

Расхваленное китайскими врачами лекарство «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир») пока не подтверждает свою эффективность в лечении коронавируса. Клинические испытания на 86 пациентах с лёгкими симптомами инфекции или без симптомов проводятся в Японии.«Авиган» разработан шесть лет назад японской компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. Он предназначался для лечения гриппа, но из-за побочных эффектов у беременных оказался в списке препаратов, лечить которыми можно только по особому распоряжению правительства, сообщает агентство Kyodo.Испытания «Авигана» начались в марте, но до сих пор учёные не нашли доказательств его явной эффективности. При этом специалисты настаивают на продолжении исследования.«Авиган» в России, можно ли купить в аптекахКлинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» пройдут с участием более 650 добровольцев из разных регионов России, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.— Инициированы клинические исследования с целью изучения эффективности и безопасности применения препарата «Фавипиравир» для лечения пациентов с CoVID-19, более 650 пациентов примут участие в клинических исследованиях в более 40 центрах, — говорится в сообщении.Отмечается, что к настоящему моменту «Фавипиравир», известный также как T-705, или «Авиган», не зарегистрирован в России и получать его будут только пациенты, которые участвуют в клинических испытаниях. Как ранее сообщалось, одним из недостатков препарата является наличие побочного эффекта, который оказывает влияние на развитие плода у женщин.В то же время «Фавипиравир» изучался в качестве потенциального средства лечения коронавируса специалистами из Японии, Италии и Китая. Последние в ходе исследований подтвердили эффективность лекарства. Минздрав России намерен максимально ускорить выход препарата в продажу.

«Фавипиравир» в России, последние данныеМинистерство здравоохранения России одобрило переход к окончательной стадии исследования препарата «Фавипиравир», предназначенного для лечения COVID-19. Ранние этапы испытаний препарата показали его эффективность выше 80%. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).«Минздрав России 21 мая дал разрешение на переход к финальной части исследования с расширением группы пациентов с 60 до 330 человек и вовлечением новых научных и медицинских центров. Таким образом, исследование препарата будет продолжено и охватит пациентов в 30 центрах в девяти регионах Российской Федерации», — сообщает РФПИ.Отмечается, что по итогам первых этапов испытаний препарат показал эффективность выше 80%. У 68% пациентов, принимавших препарат, температура стала снижаться на три дня раньше, чем у людей в контрольной группе. В среднем освобождение организма от коронавируса происходило за четыре дня, в группе стандартной терапии — за девять.Аналоги препарата «Авиган»Препарат Авиган отсутствует в свободном доступе в России. По этой причине приобрести его в аптечной сети, как с рецептом, так и без, не получится. В настоящее время препарат получил разрешение на продажу от правительства Китая. В Японии проводят его тестирование. Заказать в интернет-магазине нет возможности.Представители фирмы Zhejiang Hisun Pharmaceutical пока не называют аналогов. Кроме этого, о составе Авигана известно мало информации, кроме той, что его производная — пиразинкарбоксамид.