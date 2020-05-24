Карантин продолжает действовать в ряде регионов России

23 мая, — 164-й день с момента выявления первого заболевшего коронавирусом в мире и 74-й — с объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии.За минувшие сутки общее количество зараженных в мире выросло на 0,7% (+42 554) и достигло 5 342 379. На первом месте по заболеваемости COVID-19 по-прежнему находятся США. Однако там число зараженных с каждым днем становится все меньше: за прошедший день число новых случаев выросло на 0,2% (+3 637) и достигло 1 648 283. На втором месте — Россия, где число инфицированных выросло на 2,8% (+9 434) и достигло 335 882.Когда в России снимут карантинГлавное опасение противников смягчения карантина — в том, что за снятием ограничений последует вторая волна эпидемии. Сейчас в большинстве стран, которые ослабляют карантинные ограничения, динамика эпидемии либо на плато, либо идет на убыль.В части стран — например, Норвегии и Германии — базовое репродуктивное число (число людей, которых в среднем заражает один больной) уже в начале-середине апреля упало ниже 1: если удержать его на таком уровне, эпидемия со временем должна сойти на нет сама собой. Но через неделю после первых мер по ослаблению карантина в Германии значение выросло до 0,9. Ангела Меркель ранее предупреждала, что при значении выше 1 немецкая система здравоохранения начнет испытывать трудности.Британские власти еще в конце марта говорили, что базовое репродуктивное число COVID-19 в стране опустилось ниже 1, а французские ученые на этой неделе оценили его для Франции в 0,5 — но ограничения в обеих странах пока снимать не собираются.

Единственный способ предотвратить возникновение второй волны — как можно быстрее идентифицировать и изолировать заболевших, пишет The Economist. Сохранение базовых ограничений — социального дистанцирования, ограничения числа покупателей в магазинах, запрета на массовые мероприятия, ношения масок — неизбежно либо до начала массового вакцинирования (до 2021 года его не будет), либо до формирования коллективного иммунитета 40–60% населения. В Европе на март доля людей с иммунитетом оценивалась в 1–15%.Обстановка в России из-за карантинаВ стране за минувшие сутки выздороветь удалось 8 111 пациентам, а 139 заболевших скончались. При этом заметен рост зараженных в регионах РФ. Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский объяснил, что это связано с увеличением числа проводимых тестов.Несмотря на то, что число зараженных в стране не уменьшается, власти Подмосковья официально сняли пропускной режим. Теперь в регионе будут постепенно открывать МФЦ, офисы продаж жилья и автомобилей. Однако для поездки в столицу жителям все же придется оформить пропуск, так как там режим сохраняется.Тем временем в Москве жителей продолжают тестировать на антитела к коронавирусу. Согласно результатам 50 тысяч тестов, иммунитет к инфекции выявлен у 12% обследованных. Всего в столице планируют провести до шести миллионов тестов.При этом врачи утверждают, что человек, который уже переболел COVID-19, не может заболеть повторно. Но иногда за рецидив воспринимают продолжение болезни: бывает так, что пациенту не удается до конца выздороветь из-за ослабления иммунных реакций.