Сын Бабкиной переболел коронавирусом вместе с певицей

Из-за заражения опасным вирусом певица провела несколько недель в реанимации, находилась в медикаментозной коме и дышала при помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Однако, оказалось, что COVID-19 заболел и ее наследник Данила.Состояние на сегодняшний день Надежды БабкинойПо словам 70-летней Надежды Бабкиной, она мало что помнит с тех пор как попала в госпиталь. Многие моменты происходящего просто стерлись из памяти звезды, а некоторые ситуации она может вспомнить совершенно внезапно. Со временем звезде удалось восстановить здоровье, но она продолжает реабилитацию.Надежда Георгиевна признается, после того, как она пришла в себя, ей было трудно привыкнуть к новым обстоятельствам. К тому же, она узнала, что ее сын тоже находится в больнице.«У меня в это время Данила заболел — то же самое. Причем, очень сильно. Его забрали. Болел тяжело, три недели пролежал. Мы практически в одно время и вышли из госпиталя. Невестка, слава богу, не заразилась. Она осталась одна с детьми», — поведала артистка. Тем не менее, наследнику звезды повезло больше, чем матери: его дыхательная система не была так сильно поражена. У самой же Бабкиной двусторонняя пневмония захватила 80 процентов легких. А когда она лежала в реанимации прогнозы врачей были весьма неутешительны. «Когда решили перевести меня в палату, они так на меня смотрят и говорят: «Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось», — поделилась Бабкина.

Несмотря на критическое состояние, медикам удалось спасти Надежде Георгиевне жизнь и вернуть ее в строй. Певица отмечает, что у нее до сих пор остались синяки и шрамы на теле, но это ничто по сравнению с тем, как могло бы все закончится.«Я не чувствовала опасности, думала, что со мной что-то нехорошее, но не думала, что такое. Но я даже не успела рассказать докторам, что у меня с венами проблемы, их нет просто. Потом они уже залезли мне под ключицу и в пах, там тоже синяки. Больше я ничего не помню», — откровенно поделилась Бабкина.Что случилось с Бабкиной, свежие новостиНародная артистка РСФСР Надежда Бабкина рассказала о пребывании на грани между жизнью и смертью. Певица заявила, что у нее было повреждено 80% легких, однако сказали ей об этом не сразу. Врачи решили не пугать ее, и сообщили эту новость только при переводе из реанимации. «Когда решили перевести меня из реанимации в палату, они так на меня смотрят и говорят: „Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось“», — рассказала Бабкина. Артистка отметила, что пока она лежала в больнице, ее сын подхватил COVID-19. Теперь им приходится вместе ездить на реабилитационные процедуры. Напомним, что Бабкину госпитализировали 6 апреля с подозрением на коронавирус. Артистку на несколько дней ввели в искусственную кому. Ее представитель заявил, что COVID-19 не был диагностирован, однако некоторые СМИ со ссылкой на источника в медучреждении писали, что коронавирус у певицы все же был, именно он спровоцировал двустороннюю пневмонию. Бабкину выписали 30 апреля.