Сотрудники алтайской туббольницы сообщили отмене доплат медикам фоне пандемии

Медицинский персонал КГБУЗ «Лебяженская туберкулезная больница» вслед за врачами из Рубцовска сообщил ИА «Банкфакс» о том, что в период пандемии вируса их лишили стимулирующих и иных дополнительных выплат. Как уверяют сотрудники медучреждения, руководство заявило им, что средств на эти цели в бюджете не хватает, поскольку их якобы перебросили на выплату персоналу, занятому в лечении COVID-19. Между тем в СУ СКР по Алтайскому краю редакции уточнили, что на «горячую линию» следкома ежедневно поступают десятки звонков по поводу выплат врачам. В связи с этим в управлении возникла идея провести с ними очную встречу.

Как сообщили сотрудники Лебяженской туберкулезной больницы, их якобы лишили стимулирующих и иных дополнительных выплат за апрель 2020 года, а также предупредили, что денег не стоит ждать и в мае. Как пояснили медикам, данные средства будто бы ушли на борьбу с коронавирусом. Между тем отдельные сотрудники туберкулезной больницы, по их утверждению, вынуждены работать без средств защиты. Если медсестрам и врачам маски еще выдают, то санитарам якобы приходится выполнять служебные обязанности без них. ИА «Банкфакс» уже направило запрос в Минздрав Алтайского края с просьбой прокомментировать данную информацию.

Между тем в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю корреспонденту сообщили, что на «горячую линию», открытую на днях специально по вопросам выплат медикам, ежедневно поступает большое количество звонков. Следком призвал всех, кому известно о нарушениях, также обращаться по телефону доверия 8 (3852) 29-80-94 и сообщать все детали. Вполне вероятно, что в скором времени будет организована очная встреча медиков с руководством СУ с целью разобраться в данных инцидентах.

Напомним, следователи уже ведут проверку по обращению сотрудников рубцовской больницы № 3, которые рассказали о неполных выплатах компенсаций за работу с зараженными коронавирусом пациентами. По данным ведомства, медики с самого первого дня находятся в стенах учреждения и оказывают помощь зараженным. В данный момент здесь проходят лечение более 40 пациентов.

Заместитель руководителя ведомства Александр Жеребцов решил организовать процессуальную проверку по данному обращению. Следователи выясняют обстоятельства, при которых три медика получили неполные компенсации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также следком призвал сотрудников медучреждений жаловаться на несоблюдение прав и недостаточные компенсационные выплаты.