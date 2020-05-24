Посольство РФ попросило Bloomber извиниться за дезинформацию о рейтинге Путина

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Посольство России в США обратилось к редакции Bloomberg с просьбой извиниться за публикацию недостоверной информации о рейтинге президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление было опубликовано на странице диппредставительства в Facebook.

Дипломаты призвали редакцию проявить «профессионализм» и «объективность».

Кроме того, в посольстве призвали Bloomberg к порядочности и попросили разместить реальные показатели доверия к российскому лидеру.

«И принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию», — заключили в посольстве.

Ранее Bloomberg опубликовало данные, что якобы рейтинг Путина снизился до 27% в апреле. Позднее во ВЦИОМ отметили, что позитивная оценка работы президента составляет 61-63%, а уровень доверия находится на отметке 67-68%.

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