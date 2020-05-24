Фальков: студентам в РФ будут выдавать образовательные кредиты на любую сумму

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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

РИА «Новости»

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что студентам вузов cтраны планируется выдавать образовательные кредиты на любую сумму на 15 лет. Об этом он сказал в программе «Диалог» на телеканале «Россия-24».

По его словам, это станет возможным благодаря расширению программы кредитования с государственным участием.

«То есть, проще говоря, образовательный кредит, только не в той вот старой редакции, позволю себе так сказать, а в новой редакции, когда это половина ставки рефинансирования Центрального банка РФ и, соответственно, срок 15 лет», — пояснил Фальков.

Он отметил, что сумма кредита при этом ограничена не будет.

Ранее президент России Владимир Путин попросил правительство совместно с банком России проработать вопрос об уменьшении ставки по образовательному кредиту с 8% до 3%.

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