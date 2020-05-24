Доллар поднялся выше 72 рублей

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Алексей Майшев/РИА «Новости»

Доллар вырос на 1,1 рубля — до 72,07 рубля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Отмечается, что курс евро тоже поднялся на 0,89 рубля — до 78,59 рубля.

Рост иностранной валюты к рублю происходит на фоне падения июльского фьючерса на нефть Brent. Цена упала на 5,66% — до $34,02 за баррель.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Официальный курс евро понизился до 77,8 рубля

— Курсы доллара и евро растут к рублю

Источник