В Турции из минаретов мечетей прозвучала итальянская песня Bella Ciao (ВИДЕО)

Турки были ошеломлены данным обстоятельством, когда пользователи соцсетей выложили видео этого необычного инцидента в Twitter.

Ekşisözlük, сайт, созданный при участии пользователей, даже открыл запись под названием «Трансляция Bella Ciao в мечетях Измира 20 мая 2020 года».

Провинциальное религиозное управление Измира первоначально опровергло сообщения о трансляции, опубликовав заявление на своём аккаунте в социальных сетях. Однако позже этот пост был удалён и опубликовано второе заявление.

«Согласно нашему первоначальному анализу, группа неизвестных саботировала нашу центральную систему азан (призыв к молитве — ред.) незаконным путём», — говорилось в заявлении.

Управление также заявило, что по данному факту инициировано расследование.