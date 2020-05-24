В Турции заявили, что ведут переговоры с Россией о возобновлении туризма

Турция проводит переговоры с разными странами, включая Россию, по теме возобновления туризма. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы провели четырехсторонние переговоры с Германией, Францией и Великобританией по туризму. Мы дважды общались с министром иностранных дел Лавровым. Мы знаем, что российские туристы хотят приехать в нашу страну», — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Dim TV.

По его словам, туризм важен не только для курортных городов, но и для Турции в целом. Министр отметил, что помогает всем четырем заместителям министра культуры и туризма для скорейшего решения данного вопроса. «Мы пройдем этот год с незначительным ущербом. После этого мы продолжим уверенно к намеченным целям», — добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой заявил, что Турция рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией уже в июле. В этом году ожидаются 3−3,5 млн российских туристов, что на 40% меньше, чем обычно. Отельеры Турции рассказали, как будут принимать иностранцев и местных туристов после возобновления туристического сезона.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. На сегодняшний день общее число инфицированных превысило 155 тысяч, жертвами COVID-19 стали 4 308 человек, выздоровели 117 602 больных.