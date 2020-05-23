Соскучились курорту представители алтайской здравницы разошлись мнении открытии санаториев

Санатории Белокурихи могут не открыться с 1 июня из-за жестких санитарных и эпидемических условий, которые необходимо соблюдать под контролем Роспотребнадзора. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал руководитель ООО «Дирекция санаториев курорта Белокуриха» Сергей Криворученко. В то же время иную позицию занимает заместитель гендиректора АО «Курорт Белокуриха» Олег Акимов, который считает, что открываться необходимо, и здравница готова принять посетителей с выполнением необходимых требований.

Ранее работа санаторных, туристических и курортных объектов, а также мест размещения и заведений общепита была приостановлена до 1 июня по поручению властей. На данный момент эта дата не смещена. Однако решение о продлении этого ограничения, как и ослабление других эпидемических мер, президентом было возложено на губернаторов регионов, которые должны исходить из текущей ситуации с распространением коронавируса. В Алтайском крае эпидемиологическая ситуация пока не позволяет губернатору Виктору Томенко смягчить действующие ограничения, поэтому наблюдатели не исключают, что ограничения будут продлены. При этом Роспотребнадзор уже создал свод рекомендаций для работы организаций в «пост-ковидное» время. Так, санатории должны будут обрабатывать фасады зданий и помещения дезинфекторами каждые два часа, в них не должно быть мягкой мебели и ковров. Также должны быть установлены рециркуляторы в каждой палате, а размещать в них отдыхающих можно только по одному.

По мнению Сергея Криворученко, с такими ограничениями, которые краевое управление Роспотребнадзора сделало обязательными, белокурихинская здравница открыться не сможет. «Самое главное ограничение — [это ограничение] Роспотребнадзора по тем нормам, которые действуют в Алтайском крае. У нас единственный руководитель Роспотребнадзора, который рекомендации федеральные на уровне региона сделал обязательными. С этими требованиями мы открыться не можем никак. Открытие на этих рекомендациях невозможно, и никто открываться не будет, если не смягчат эти требования», — прокомментировал ТАССу руководитель «Дирекции санаториев курорта Белокуриха».

По его словам, всех новоприбывших гостей необходимо обеспечивать масками каждые два часа, что обойдется курорту в сумму не менее 4 млн рублей за месяц. Также он заявил, что санатории не смогут проводить хлор-дезинфекцию помещений номеров и территорий каждые два часа и создать собственные обсерваторы для размещения зараженных. Криворученко напомнил, что из-за приостановки работы отрасли в апреле и мае курорт не имел доходов, в связи с чем стоит острый вопрос о сохранении персонала и зарплатах.

Он добавил, что здравница готова работать, соблюдая некоторые требования. При этом существует понимание, что многие организации понесут убытки, к примеру, из-за сокращения посадочных мест в ресторанах и размещении гостей по одному. В связи с этим представители курортного бизнеса предлагают властям ввести в качестве альтернативы обязательное тестирование перед отправкой в санаторий, без которого отдых будет невозможен, а остальные меры сделать рекомендательными. Кто при этом должен оплачивать эти тесты — государство, санатории или сами гости, не уточняется.

Замруководителя управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ульяна Калинина пояснила, что ограничения обусловлены высоким уровнем заражения в регионе. Касательно санаториев она добавила, что здесь будет проживать большое количество людей, а поэтому высок риск распространения вируса, чем и продиктованы жесткие требования.

В то же время с мнением Сергея Криворученко расходится позиция замгендиректора санаторно-курортного холдинга «Курорт Белокуриха» Олега Акимова. Он принял участие в шоу «Док-ток» на «Первом канале», где рассказал, что алтайская здравница готова к открытию. По его словам, компания уже разработала план работы, который позволит создать максимально безопасные условия для гостей. «Мы разработали индивидуальные процедуры, в которых контакт гостей друг с другом будет минимален. Также санатории провели огромную работу по подготовке к открытию сезона: проведена реконструкция лечебных отделений, гостиничного фонда, ресторанов и уличной инфраструктуры. В настоящий момент на лето продано уже больше 50 % путевок, и первого июня готовы заехать первые 300-400 человек. Они уже хотят лечиться, принимать процедуры. Они уже соскучились по курорту. Нам надо открываться и надо начинать работать», — считает Акимов. При этом он отметил, что выполнение всех требований Роспотребнадзора все же слишком затратно для бизнеса, о чем также говорят коллеги из туриндустрии в других регионах.

Однако стоит отметить, что пока перспектива открытия туристического процесса с 1 июня в Алтайском крае видится туманно, поскольку пока губернатор Виктор Томенко не видит оснований для ослабления противовирусного режима из-за напряженной ситуации по заболеваемости. Впрочем, многое также будет зависеть от решения Роспотребнадзора, рекомендации которого в крае исполняются неукоснительно.

Тем временем профильные эксперты прогнозируют рост показателей внутреннего туризма, поскольку выездной пока достаточно ограничен по понятным причинам. Многие россияне уже планируют провести свои отпуска, не выезжая из страны, на внутренних курортах, в том числе и те, кто привык отдыхать за границей. Правда, существует мнение, что у жителей курортных центров на фоне наплыва гостей из других регионов, особенно из столицы, может возникнуть нервозность на почве коронавируса, а качество местных туристических услуг сферы обслуживания могут не поспеть за резко увеличившимся спросом.