В МВД Украины подтвердили гибель депутата Верховной рады Давиденко

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Валерий Давиденко

antikor.com.ua

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил, что депутат Верховной рады Валерий Давиденко был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением в своем офисе в Киеве. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, парламентарий был найден в туалете собственного офиса с огнестрельным ранением головы. Он также подтвердил, что рядом с телом парламентария находился пистолет.

«Будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства», — добавил Геращенко.

Ранее депутат Рады Илья Кива сообщил, что труп Давиденко с огнестрельным ранением в его офисе обнаружила уборщица.

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