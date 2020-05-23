Правительство одобрило выделение средств для выплат детям от 3 до 16 лет

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Depositphotos

Правительство России одобрило выделение средств на ежемесячные выплаты гражданам, у которых первый ребенок появился в период с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года, и на единовременные выплаты детям от 3 до 16 лет на фоне пандемии коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — указано в сообщении.

Ранее кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Так, до 1 октября можно будет получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Госдума удвоила пособия на детей до полутора лет

— Россиянам открыли сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет

— Запущен сервис для оформления выплаты на детей в 10 тыс. рублей

Источник