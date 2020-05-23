Мэр Стамбула подал уголовный иск против министра внутренних дел Турции

Адвокат Имамоглу написал заявление в Генеральную государственную прокуратуру Стамбула против Сойлу и другого сотрудника Министерства в связи с 27 расследованиями, инициированными против Имамоглу на основании его деятельности в период исполнения полномочий в качестве мэра района Бейликдюзю в 2014-2019 годах, сообщает Sözcü.

Сойлу и инспектор по гражданским делам Ариф Йылдырым несут ответственность за злоупотребление своими полномочиями, подписав документы о расследованиях, в которых содержатся поддельные документы и клевета, цитирует Sözcü строки из иска.

Мэр Стамбула заявил, что 25 дел, связанных с тендерами, проводимыми муниципалитетом Бейликдюзю, и два, с городским планированием, являются политически мотивированными.

Напомним, что Имамоглу от НРП выиграл выборы на пост мэра Стамбула в ходе весьма спорного голосования в 2019 году.

Надо сказать, что он часто подвергался нападкам со стороны правительства, включая расследование, начатое Министерством внутренних дел в прошлом месяце в отношении муниципальной благотворительной кампании для семей, пострадавших в результате пандемии коронавируса.