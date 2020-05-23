Власти Татарстана разрешили приезжим не отправляться в изоляцию со справкой об отсутствии COVID-19

В Татарстане изменили правила изоляции для тех, кто приезжает в республику из других регионов. Соответствующие коррективы в постановление от 19 марта о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внес кабинет министров.

Так, в обсерваторы не будут отправлять тех, кто перед прибытием в Татарстан уже прошел изоляцию в течение 14 дней и имеет справку об этом, а также тех, кто переболел COVID-19 и имеет заключение врачей о выздоровлении, полученное максимум за два дня до приезда.

Ранее тем, кто прибывал в РТ из другого региона РФ или другой страны, нужно было находиться на карантине в течение двух недель. В этот список не попадали дальнобойщики, перевозящие пассажиров или грузы, вахтовики и рабочие, проживающие обособленно.

Напомним, за последние сутки в Татарстане обнаружили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 2 697. Выздоровели 1 825 пациентов (+127 за сутки), умерли 10 человек.