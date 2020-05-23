Названа предварительная причина смерти украинского депутата Давыденко

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Валерий Давиденко

antikor.com.ua

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал предварительную причину смерти народного депутата Верховной Рады Валерия Давыденко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Предварительная версия — самоубийство», — заявил Шкиряк.

Он добавил, что на месте происшествия работают оперативники Киева. Также там присутствуют глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Тело 47-летнего депутата с огнестрельным ранением головы нашла уборщица в его офисе в Киеве. После этого женщина позвонила в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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