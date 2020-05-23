В подмосковных Химках взорвали банкомат Сбербанка

Унести все деньги преступникам не удалось

В подмосковных Химках неизвестные взорвали банкомат в магазине «Пятерочка». По данным полиции, злоумышленников было двое. Они в ночь на 23 мая ночью пробрались в магазин, где стоял банкомат Сбербанка, взорвали его, и скрылись с деньгами.

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Преступники забрали столько, сколько смогли унести в спешке. За собой они оставили длинный след из разлетевшихся купюр.

Злоумышленников ищут сотрудники полиции.

23 мая выдался не лучшим днем для банков столичного региона. Сегодня в центре Москвы мужчина захватил заложников в отделении «Альфа-банка». Он угрожал устроить взрыв, вот только ничего толком не требовал. В итоге офис пришлось брать штурмом, трансляцию которого вел в Инстаграм оказавшийся в заложниках клиент банка. Захватчика успешно скрутили, он находился в неадекватном состоянии.