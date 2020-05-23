ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ на корону И ДРУГИЕ «РАДОСТИ» поствирусного мира

Несколько дней назад, пресс-служба МВД дала разъяснения по поводу трактовки «бездействия граждан при коронавирусе», за которое предусмотрена административная ответственность. К бездействию, по мнению авторов комментария, относится сокрытие гражданином от контролирующих органов сведений о приезде из-за границы, а ещё — внимание! — отказ вызвать врача в случае любого ухудшения состояния здоровья. Ну и конечно, уклонение от прохождения анализа на коронавирус лица, у которого подозревают это заболевание. «Бездействие выражается в невыполнении обязанности по незамедлительному сообщению о возвращении в РФ, месте регистрации и фактического пребывания, обращению за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в случае появления любого ухудшения состояния здоровья, а также уклонении от обязательного лабораторного обследования» Пресс-служба МВД В министерстве также отметили, что все это влечет административную ответственность по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия». Санкция этой статьи предусматривает штраф от 15 до 40 тыс. рублей.При этом во всех СМИ информация подается именно в таком контексте – тесты на коронавирус являются обязательными для любого гражданина, которому их назначают по тем или иным причинам. За отказ от них последует немаленький штраф. А теперь немного разберёмся с терминами.Тестирование каждого гражданина как «потенциального бессимптомного носителя вируса» является принудительным медицинским вмешательством. В статье «Об основах охраны здоровья граждан…», которая гарантирует каждому гражданину информированное добровольное согласие и отказ от медицинского вмешательства, перечислены все случаи, когда допускается медвмешательство без согласия гражданина. Вот, например: «в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами; в отношении лиц, совершивших общественно опасные деяния (преступления); при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.»Под корону подпадает как раз этот пункт – «заболевания, представляющие опасность для окружающих». Правительство своим постановлением еще в конце января 2020 года внесло коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) в данный список – наравне с чумой, холерой, СПИДом. А вот гриппа и прочих респираторных инфекций, с которыми обычно сравнивают новый коронавирус, в данном перечне нет.

Но в любом случае, «лицо, страдающее заболеванием» и лицо, у которого это заболевание лишь подозревают – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нам же власти прямо предлагают, и даже требуют под угрозой штрафа, сдавать анализы на КОВИД-19 поголовно и в обязательном порядке, считая, что и без поставленного медицинского диагноза граждан можно тестировать принудительно. Включая и того, кто не обращался за медпомощью и не считает себя болеющим чем-либо, но показался врачу или еще кому-то «подозрительным».Не менее сомнительно выглядит инициатива полиции штрафовать всех, кто не вызвал врача на дом из-за любого недомогания – в этот список для разных граждан может входить и хроническая мигрень, и несварение желудка. Ну а что, ведь врачи уже сообщают, что коронавирус может вызвать практически любой симптом и системно атаковать любой орган в организме…Очень интересно, как планируется фиксировать факты необращения к врачу в таких случаях. Крайне важно понимать, что аналогичный по посылу законопроект об обязательной иммунной паспортизации населения и прививкам от коронавируса пытались протолкнуть власти Германии, но потерпели поражение от собственного возмущенного народа. А 1 мая в Конгресс США был внесен законопроект HR 6666 о принудительном тестировании американцев на коронавирус и изоляции подтвержденных инфицированных от членов их семей. Документ дает право сотрудникам госздравоохранения входить в любой дом и принудительно проверять всех его жителей на наличие у них КОВИД-19 или антител к нему. В случае положительного теста человек с выявленным вирусом изолируется и принудительно удаляется (депортируется!) от семьи и своих близких, служба по надзору за детьми может забрать и изолировать детей от зараженных родителей, также отдельно в доме престарелых могут изолировать пожилых родственников с подтвержденным вирусом и т.д. В законопроекте, в частности, говорится, что в доме должен быть отдельный туалет для каждого члена семьи. И если это условие не соблюдено в семье, где есть инфицированный – детей из дома забирают. Масса англоязычных изданий (включая Fox News и New York Times) уже писали о недостоверных тестах на коронавирус, о ложноположительных результатах, даже о фактах заражения этих тестов коронавирусом.