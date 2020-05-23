Как вакцина от коронавируса может решить исход президентских выборов в США — NovostiNK — Новости Армении

23 мая 2020, 14:15 — NovostiNK

ДМИТРИЙ РОДИОНОВ — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил о начале операции WarpSpeed, цель которой создать вакцину против COVID-19. Причем создать быстро. WarpSpeed — это «скорость преломления» — термин, описывающий работу вымышленного двигателя во многих фанатических сюжетах, в частности в известном сериале StarTrek.

По словам американского лидера, он ожидает готовности вакцины к концу 2020 года. Раскрывая детали программы, американский лидер подчеркнул: «Это означает много, и это означает быстро. Масштабное научное, промышленное и логистическое предприятие, подобного которому наша страна не видела со времен Манхэттенского проекта».

«Цель заключается в том, чтобы как можно скорее завершить разработку, а затем изготовить и распространить доказанную коронавирусную вакцину», — подчеркнул он.

Напомню, что Манхэттенский проект — это программа создания первой атомной бомбы. Вот так вот, ни много ни мало.

Впрочем, если учесть масштаб распространения эпидемии и тот катастрофический урон, который она нанесла экономикам всех государств мира, сравнение гонки за создание вакцины сродни гонке за создание ядерного оружия.

Тот, кто первым создаст и внедрит вакцину, сможет, ну, если не править миром, то точно значительно поднять свой политический вес, продавая вакцину другим странам. Он и свою экономику сможет вывести из кризиса гораздо быстрее, и хорошие деньги на продаже вакцины сделать, и другим условия диктовать.

Создание вакцины станет настоящим прорывом, правда, специалисты считают, что на это может уйти от года до нескольких лет. Вакцина к концу этого года — это пока фантастика, недаром название проекта отсылает к StarTrek.

Впрочем, не все в США разделяют искрометный оптимизм Трампа.

«Сейчас на телевидении нет ни одного объективного ученого, который верит во все, что было сказано на пресс-конференции, который верит, что все это может быть сделано к концу года. Будьте осторожны, я не смотрю Fox», — заявил бывший пресс-секретарь Белого дома Джо Локхарт. А директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предостерег: «Нет никакой гарантии, что вакцина действительно будет эффективной».

«Обычно, чтобы сделать вакцину, требуется до десяти лет. Много оптимизма закручивается вокруг 12−18-месячного периода времени, если все идет идеально. Мы никогда не видели, чтобы все шло идеально», — говорит Рик Брайт, бывший глава Управления по передовым биомедицинским исследованиям и разработкам министерства здравоохранения и социальных служб США (BARDA).

BARDA — это посредник между правительством и биомедицинской промышленностью, созданный в 2006 году в соответствии с Законом о готовности к пандемии и всем опасным явлениям, важнейшее звено в борьбе с инфекционными заболеваниями. Можно предположить, что его бывший глава — человек «в теме».

С другой стороны, Брайт может показаться человеком ангажированным, он ставленник Обамы, назначенный им за два месяца до ухода с поста президента. Интересна его биография: ранее он работал на PATH по гранту Фонда Билла и Мелинды Гейтс в качестве директора по наращиванию потенциала в области производства вакцин во Вьетнаме, был научным директором Глобальной программы разработки вакцин.

Иными словами, человек, связанный с Гейтсом, Обамой и Демпартией. Даже странно, что уволил его Трамп лишь в этом году, причем в конце апреля, когда эпидемия была в самом разгаре. Вернее, не уволил, а перевел в Национальные институты здравоохранения, что Брайт воспринял как понижение и призвал расследовать свое увольнение генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб США.

«Я полагаю, что этот перевод был осуществлен в связи с тем, что я настаивал на том, чтобы правительство инвестировало миллиарды долларов, которые были выделены Конгрессом США для борьбы с пандемией COVID-19, в безопасные и проверенные с научной точки зрения средства, а не в лекарства, вакцины и прочие технологии, преимущества которых не были доказаны наукой. Я говорю об этом, потому что во главе борьбы с этим смертоносным вирусом должна стоять наука, а не политика или кумовство», — заявил он

Хочу напомнить, что для Трампа быстрое создание вакцины —это не только способ диктовать свои условия миру, но и способ победить на выборах. Поскольку все его достижения в экономике, на которые он ранее делал ставку, оказались уничтожены эпидемией, а противники критикуют его за неготовность к ней и неспособность с ней справиться, единственный вариант для него сегодня — спасительная вакцина. Спасительная во всех смыслах слова.

Демократам вакцина тоже нужна. Но лишь после выборов, на которых Трамп по их замыслу должен проиграть.

Так что битва за вакцину становится не только глобально-мировой, но и внутриамериканской, и на национальном уровне она будет не менее ожесточенной, чем на планетарном.

Надо понимать, что на разработку вакцины Трамп не скупится, заплатив любые деньги за ее оперативную разработку. Как она будет работать, не даст ли осложнений в будущем — не важно. Важно успеть.

Поэтому для этого будут привлекаться лучшие умы США. И не только.

Напомню, два месяца назад германская Welt am Sonntag сообщила, что Трамп пытается переманить в США немецких ученых, работающих над созданием вакцины против коронавируса.

По данным издания, американский президент якобы предлагал ученым фирмы CureVac большую сумму денег с целью либо переманить их в США, либо получить вакцину только для своей страны. Сообщалось, что специалисты немецкой компании уже в начале лета могут приступить к клиническим испытаниям вакцины, и при благоприятном развитии событий она могла бы быть готова к осени.

Как сообщило немецкое издание, ситуация привела к «непрямому, однако ощутимому спору» между Вашингтоном и Берлином.

В итоге немцы Трампа все же «прокатили» — спустя неделю после встречи с Трампом глава CureVac американец Даниэль Маникелла неожиданно и без объявления причин покинул компанию, а вместо него председателем правления компании вновь стал ее создатель немец Ингмар Хёрр.

Но Трамп, очевидно, не унывает. Как истинный бизнесмен, он никогда не кладет все яйца в одну корзину и раскидывает свои сети по всему миру.

На прошлой неделе скандал разразился во Франции. Оказалось, что французская Sanofi, которая совместно с британской Glaxo Smith Kline ведет разработку вакцины, в случае ее одобрения, обещала сначала поставить ее в США, так как американцы вложили деньги в ее разработку. Об этом рассказал исполнительный директор Sanofi Пол Хадсон.

Проект действительно финансируют США. И вообще, 60% компании принадлежит иностранцам. Тем не менее это, вызвало еще более резкую критику, чем в Германии.

Правительство Франции сразу же отреагировало, заявив, что предоставление США приоритета в получении вакцины неприемлемо.

Оппозиция выразилась еще более жестко. Глава партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что Sanofi больше не является французской компанией.

Впоследствии глава совета директоров Sanofi Серж Вайнберг попытался оправдаться, что слова Хадсона неправильно поняли, дескать, он имел в виду, что США имеют право на предзаказ только производства в самой Америке, в то время как компания обещает снабжать все страны одновременно.

К Sanofi у французов много вопросов — компания сокращает рабочие места (основные производственные мощности находятся в Канаде и тех же США), имеет значительные налоговые послабления и вообще пользуется незаслуженным и безответным вниманием со стороны государства. А все от того, что уже упомянутый Вайнберг личный друг Эммануэля Макрона, который в свое время помог будущему французскому лидеру подняться по карьерной лестнице и проспонсировал его президентскую программу.

История уже вылилась в серьезный скандал, который еще может аукнуться Макрону на будущих выборах, до которых осталось менее двух лет.

А вот у американцев выборы уже этой осенью. И вакцина может стать главным козырем как одной, так и другой стороны. И в этой битве обе стороны не будут брезговать никакими методами. Достаточно вспомнить, как Вашингтон перекупал у китайцев маски, ранее купленные задыхающейся от вируса Европой, что многими было воспринято как откровенное мародерство…