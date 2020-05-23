В Турции заблокирован аккаунт в Twitter представителя оппозиции в Стамбуле

Хотя причина такого шага пока неизвестна, агентство A Haber сообщает, что известный оппозиционный чиновник в течение некоторого времени «защищала террористические организации и призывала к перевороту» в своих сообщениях в социальных сетях.

Один из этих постов Кафтанджоглу в Twitter опубликовала 17 мая, в котором она подвергла критике задержание двух турецких журналистов.

Ещё один пост, на который ссылается A Haber, датируется 1 июня 2013 года.

«Парк Гези и площадь Таксим снова принадлежат народу», — написала Кафтанджиоглу. Сообщение в соцсетях было опубликовано во время протестов в парке Гези, крупнейших антиправительственных демонстраций со времени прихода к власти правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в 2002 году. Отметим, что депутат НРП в прошлом году была осуждена за оскорбление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и распространение пропаганды терроризма в социальных сетях. Турецкий суд в прошлую пятницу приговорил её к девяти годам и восьми месяцам тюремного заключения за посты, которые она разместила в период между 2012 и 2017 годами. Глава провинциального отделения НРП останется на свободе до апелляционного процесса.