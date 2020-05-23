Ранок 23 травня: в Україні – понад 20 тисяч інфікованих коронавірусом, на Волині – 759

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 9:00 23 травня в Україні 20580 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 605 летальних, 6929 пацієнтів одужало.
Загалом захворіли 1494 дитини та 4000 медиків.
За добу зафіксовано 432 нові випадки. Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 853 випадки;
Волинська область — 759 випадків;
Дніпропетровська область — 865 випадків;
Донецька область — 143 випадки;
Житомирська область — 618 випадків;
Закарпатська область — 1042 випадки;
Запорізька область — 403 випадки;
Івано-Франківська область — 1274 випадки;
Кіровоградська область — 466 випадків;
м. Київ — 2569 випадків;
Київська область — 1375 випадків;
Львівська область — 1285 випадків;
Луганська область — 43 випадки;
Миколаївська область — 280 випадків;
Одеська область — 821 випадок;
Полтавська область — 266 випадків;
Рівненська область — 1368 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1108 випадків;
Харківська область — 892 випадки;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 329 випадків;
Чернівецька область — 2964 випадки;
Черкаська область — 387 випадків;
Чернігівська область — 127 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
На амбулаторному лікуванні 14 141 пацієнт, з них 1244 дітей та 3268 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6439 осіб, з них 250 дітей та 732 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 256 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики.
Загалом 6929 пацієнтів вже одужали, зокрема 1766 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 травня 2020 року до Центру надійшло 1050 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 51686 повідомлень про підозру на COVID-19.