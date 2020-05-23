В Казани суд не стал арестовывать проректора КФУ

Советский райсуд Казани отказал в аресте проректора КФУ Дмитрия Пашина. Об этом сообщает корреспондент «БИЗНЕС Online».

Следователь Вадим Максимов ходатайствовал об аресте Пашина, однако судья ходатайство не удовлетворил. Адвокат проректора Тамара Харина сообщила, что Пашина отпустили без меры пресечения. По ее словам, доверителю вменяют причастность к мошенничеству с участием фирмы «Инжетех» — дочерней компании центра нанотехнологий РТ, который ранее возглавлял Пашин. Эпизод якобы датируется 2013−2014 годами, ущерб по делу составляет 15 млн рублей. Сам Пашин своей вины не признает.