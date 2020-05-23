Трамп и Эрдоган договорились о продолжении сотрудничества между США и Турцией

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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Белом доме…

Joshua Roberts/Reuters

Между президентами Турции и США Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом состоялись телефонные переговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

«В ходе переговоров затрагивались двусторонние вопросы, а также региональные события, в частности Сирия и Ливия», — уведомили в администрации Эрдогана.

Отмечается, что главы двух стран договорились продолжить политическое и военное сотрудничества «для установления мира и стабильности в нашем регионе».

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