В России считают невозможным продвижение «сделки века» Трампа

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Jonathan Ernst/Reuters

Продвижение «сделки века» по ближневосточному урегулированию, предложенное президентом США Дональдом Трампом, в России считают невозможным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаила Богданова.

По его словам, об этом он сказал спецпосланнику Белого дома Ави Берковицу в ходе телефонного разговора.

«Я ему сказал, что это невозможно. Потому что позицию палестинцев и позицию всех арабов, ЛАГ (Лига арабских государств) вы знаете прекрасно. И что нужно собирать ближневосточный квартет, чтобы обсудить ситуацию и посмотреть, как выходить из нее», — рассказал Богданов.

В январе 2020 года президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал условия «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которая подразумевает создание двух государств. Среди условий значилось признание суверенитета Израиля над имеющимися на палестинской территории еврейскими поселениями, и об отказе арабского государства от вооруженной борьбы.

Проект Трампа поддержал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, однако Палестина отвергла предложение США.

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