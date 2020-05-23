«Исхудал совсем, поди?»: Шнуров высмеял Пригожина за жалобы о тяжелом положении

Лидер «Ленинграда» отреагировал на просьбу материально помочь артистам.

Музыкант и член Общественного совета при комитете Госдумы по культуре Сергей Шнуров иронично высказался о недавнем заявлении продюсера Иосифа Пригожина о тяжелой жизни. По словам супруга певицы Валерии, из-за коронавирусных ограничений многие известные артисты находятся в бедственном положении и нуждаются в поддержке от государства. Шнуров поинтересовался у своего оппонента, не «исхудал ли он» от нехватки продуктов, не перешел ли «с тетей Лерой» на кашу из ботвы и бересту.

«Правду не замажешь ложью, ведь артист попал в беду! Так поможем, люди Божьи, кто, чем может, на еду», — пошутил Шнуров.

От себя лидер «Ленинграда» добавил, что отправит Пригожину сосиски из «Пятерочки».

Напомним, что продюсер заявил в беседе с журналистами, о том, что ТОП-10 самых популярных российских артистов сейчас вынуждены «проедать то, что удалось в свое время скопить». В ближайшее время концертов и спектаклей у них не будет, а потому необходима материальная поддержка от правительства. Пригожин отметил, что певцы, актеры и цирковые артисты ничем не отличаются от простых людей: они исправно платят налоги государству и имеют право получить деньги в сложной ситуации.

Ранее на безденежье пожаловался муж Наташи Королевой, танцор Тарзан. Он заявил, что артистам сейчас хуже, чем пенсионерам, ведь они не получают ни субсидий, ни пенсии. Известной паре уже предложили работу в такси.

Отметим, что Сергей Шнуров известен как автор небольших стихов, в которых он выражает свое отношение ко многим актуальным событиям и персонам. Так, музыкант высмеял патриарха, который утвердил молитву против коронавируса, а также фото Ксении Собчак. Шнуров сравнил «пятую точку» журналистки с сухофруктом в обертке.